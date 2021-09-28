Рим, 28 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. В четвертом квартале 2021 года, то есть с 1 октября, тарифы на электричество в Италии вырастут на 29,8%, сообщили в национальном регуляторе во вторник, 28 снентября.

99px.ru Электричество

Тарифы на газ, в свою очередь, увеличатся на 14,4%. Ранее предполагалось, что повышение составит 40% и 30% соответственно. После начала политической дискуссии по данному вопросу правительство страны пообещало выделить 3 млрд евро для сдерживания роста.

Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. По инициативе лидера «Лиги» Маттео Сальвини в стране возобновилась дискуссия о строительстве новых АЭС. По данным соцопросов, чуть более половины населения с оговорками поддерживают эту идею.