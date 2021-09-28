Белград, 28 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Западные Балканы являются ключевым узлом для нелегальной торговли огнестрельным оружием. Об этом говорится в отчете, опубликованном 28 сентября на сайте Европола.

U.S. Customs and Border Protection Оружие

«Многонациональные криминальные группировки оружие в основном покупают в странах Западных Балкан, где у многих есть опыт обращения с огнестрельным оружием. Это оружие перепродается в странах Евросоюза, в основном в Бельгии, Франции, Германии, Испании и Голландии», — цитирует телеканал РТС текст отчета.

По данным Европола, нелегальная торговля оружием тесно связана с контрабандой наркотиков, особенно опиатов. В некоторых случаях криминальные сети обменивают оружие на наркотики, говорится в отчете.

Оружие часто перевозится вместе с другими товарами. Его цена на Западных Балканах растет, хотя она всё еще намного ниже стоимости оружия в Западной Европе, утверждает Европол.

Напомним, что Европол на территории 27 стран провел масштабную акцию по борьбе с нелегальной миграцией, торговлей наркотиками и огнестрельным оружием. Акция охватила в том числе территорию Сербии. Оперативные действия осуществлялись в основном на территории стран Юго-Восточной Европы. В акции было задержано 330 человек.