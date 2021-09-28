* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:21 — REGNUM Появление американских беспилотников в воздушных границах Афганистана является вопиющим нарушением норм международного права, написал 28 сентября представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид в Twitter.

Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk (сс) U.S. Air Force. Bobbi Zapka

«Подобные инциденты должны пресекаться», — заявил представитель новой власти в Афганистане.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требуют, чтобы Вашингтон соблюдал соглашения, подписанные в Дохе в конце зимы прошлого года, если не хочет проблем.

Напомним, накануне, 27 сентября, свергнутый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганский президент Ашраф Гани заявил, что талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужно признать законной властью в Афганистане, чтобы «не отчуждать афганский народ» от мирового сообщества.

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