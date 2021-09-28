28 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:00 — REGNUM В Нью-Йорке 27 сентября прошли протесты против обязательной вакцинации от COVID-19. Граждане недовольны установлением крайнего срока для медицинских работников, которые будут уволены, если не сделают прививку.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Протестующие вышли на Авеню Америк с табличками с надписями «Естественный иммунитет» и «Медицинская сегрегация — это расизм».

В это же время на площади Фоули толпа кричала: «Нет мандатам на вакцины, нет нацистским пропускам».

На Тайм-сквер толпу возглавил лидер гражданских прав преподобный Кевин МакКолл, скандируя: «Мое тело — мой выбор».

Протест Nathan Keirn

Напомним, что обязательный мандат на вакцинацию ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул. Так как около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах.

План, изложенный в заявлении Хочул в субботу, 26 сентября, позволит объявить чрезвычайное положение, чтобы увеличить количество медицинских работников, включая лицензированных специалистов из других штатов и стран, а также медсестер, вышедших на пенсию.

Кэти Хочул NYS DEC

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Вы понимаете, что всё плохо, когда антитела от предыдущих инфекций даже не рассматриваются», — пишет battleoftours615.

«Послушания недостаточно. Если он не страдает, как вы можете быть уверены, что он подчиняется вашей воле, а не своей собственной? Сила — в причинении боли и унижении», — цитирует антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла пользователь под ником demswelcomeyoutotheussa.

«У меня антитела были более 18 месяцев… без необходимости «ревакцинации» через 6 месяцев, как в случае с вакциной. Я ухаживал за пациентами с COVID в отделении скорой помощи во время разгара пандемии. Сейчас я вижу, что вакцинированные люди болеют так же, как и невакцинированные, и умирают. Может быть, им следует проверять наличие антител у привитых, чтобы увидеть, развивается ли у них иммунитет. Я доверяю своему естественному иммунитету и антителам и, возможно, к концу недели буду безработным. Я НЕ принимаю вакцину и предостерегаю людей от того, чтобы навязывать ее маленьким детям. Долгосрочные исследования не проводились. Дети могут стать бесплодными или иметь другие осложнения», — предупреждает KristaK.

«Многие из нас работали на протяжении всей этой пандемии, так что офисные жокеи и костюмеры могли спокойно прятаться в своих домах… Наш страх перед этим на данный момент минимален, особенно по сравнению с теми слабовольными элитами, которые только начинают снова выходить в мир. Но лучшая цитата по этому поводу — «Те, кто откажется от существенной свободы, чтобы купить немного временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности», — цитирует Бенджамина Франклина пользователь LastRites.

«Бен Франклин настоящий патриот. Моя компания не закрывалась ни на один день во время пандемии, и я тоже не пропустил ни одного дня. У меня не было ни вакцины, ни COVID, в то время как многие, с кем я работал, сдали положительные анализы», — отвечает patrick1965.

«Я сделал прививку — это был МОЙ выбор, и меня меньше всего волнует, что кто-то еще делает прививку или носит маску! Взрослые должны иметь возможность делать свой собственный выбор», — считает samtheman712.

«Интересно, что тех, кто рисковал заразиться вирусом, когда их призвали в разгар пандемии, теперь собираются уволить, потому что они не хотят делать прививки. Это не имеет ничего общего с вакциной, а больше связано с принуждением. Хорошие маленькие овечки получили прививку, остальные должны быть наказаны за свое нежелание подчиниться. Они работали, а другие сидели дома и получали пособия. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным в нашей новой марксистской Америке. Помните, что вас могут заменить Национальная гвардия и иностранные рабочие, которых они привозят по срочным визам. Нелегальные иммигранты имеют больше прав, чем граждане этой страны», — возмущается Stratton.

«Может ли эта вакцина причинить мне вред — вот единственный необходимый вопрос для того, кто рассматривает возможность ее применения. Эти государственные чиновники и правительства, устанавливающие требования, должны нести ответственность за все вредные реакции как с медицинской, так и с личной точки зрения», — указывает redrider2.

Указатель на пункт вакцинации против коронавируса в Англии (сс) KY CHOW

«Нет, это не единственный вопрос. Вы не живете в изоляции. Ваше решение влияет на других. Оно влияет на их здоровье, если вы их заразите», — отвечает jklowden.

«Лично я верю в вакцину, но я ни в коем случае не должен навязывать свои убеждения кому-то другому. Также я считаю плохим то, что либералы говорят, что все должны делать прививки и рассказывать всем свою историю вакцинации. Они верят в право женщины на выбор, в ее личную медицинскую тайну. Но когда дело доходит до вакцины, они хотят знать вашу историю болезни», — отмечает Largent804.

«Протестующие молодцы. Митинги должны пройти везде», — одобряет Demlunacy.

«Незаконные мандаты Байдена на вакцины могут стать тем единственным, что объединит многих американцев, независимо от политической принадлежности, расы, пола и социально-экономического статуса», — иронизирует Truthseeker701.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден получил бустерную дозу вакцины от COVID-19 компании Pfizer/BioNtech 27 сентября в Белом доме, всего через несколько дней после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрили бустерные дозы для американцев старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и работников, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом.

Отметим, что несмотря на то, что правительство США всеми способами пытается привлечь население к вакцинации от коронавируса, в том числе объявляя миллионные лотереи и обещая оплату образования, некоторые продолжают относиться к вакцине скептически и предпочитают потерять работу, чем получить прививку и «остаться частью матрицы».