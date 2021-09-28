Копенгаген, 28 сентября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Возобновление разведения норок на зверофермах в Дании по-прежнему несёт в себе большой риск, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на датское агентство Nyheder. TV2.

Anna Wójtowicz Норка

По утверждению специалистов государственного Института здравоохранения Дании, даже в 2022 году разведение норок рискованно для здоровья жителей страны.

Ранее запрет на разведение норок был введен до конца 2021 года. Теперь заводчики потребовали четкого обозначения периода, когда возможно будет снова разводить норок.

Напомним, в начале ноября 2020 года по распоряжению правительства Дании в стране были убиты все норки на зверофермах.

Решение было принято из-за заражения пушных зверьков коронавирусом. В общей сложности в Дании было уничтожено более 17 млн норок.