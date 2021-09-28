Красноярск, 28 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Термин «пришлый» народ родился с реформами Гайдара, Чубайса, когда с Севера людей хотели вывезти, «мол, дорого обходится Север», считает президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края, эвенк Артур Гаюльский. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя ситуацию с учебником по литературе в ЯНАО, в котором сказано, что русские «пришлый народ», а ненцы — «коренной».

Visitnao.ru Ненцы — коренной малочисленный народ Севера

Он отметил, что в России не создавали резервации, скальпы не снимали, как на Западе происходило: «Здесь нормальная политика, вспомнить того же Сперанского, его устав по работе с инородцами, который можно применить даже сейчас».

"Все люди равны по Конституции. Что значит «пришлые»? Имеется в виду старожильческое население, русские — деды, прадеды которых с XVII века осваивали Арктику?» — уточнил эксперт.

Гаюльский поддержал идею создания по образцу территорий опережающего развития (ТОР), территорий традиционного ведения хозяйства (ТТХ), где льготы получали бы не только «коренные малочисленные народы», а все, кто ведет традиционный образ жизни. Для старожильческого населения, как называет русских собеседник ИА REGNUM, их сейчас нет, что рождает обиды и напряженность: «С экономической точки зрения льготы надо давать всем. Только у КМНС, по российскому законодательству, должен быть приоритет на рыболовные участки и охотничьи угодья».

По его мнению, в пакете «арктических льгот» власти сделали упор на промышленные компании, забыв об интересах простых людей: «На Севере сплошная безработица, отток населения идет. Придумали дальневосточный и арктический гектар, замануху, чтобы народ обратно возвращался. Вы введите в реальный сектор экономики традиционное природопользование, охоту, рыболовство, которым занимаются не только «коренные народы», а все население, и народ обратно поедет. Закон по развитию предпринимательства в Арктической зоне приняли только для промышленных компаний как резидентов Арктики. Дали льготное налогообложение всем, кто работает вахтовым методом. А люди, живущие традиционно, русские в том числе, — они что, не развивают Арктику? А школы, детские сады, инфраструктура? Они сегодня забыты государством».

Артур Гаюльский считает, что чиновники «не разобрались», и безработицу на Севере ликвидируют льготы на традиционные охоту и рыболовство, но дело, похоже, сложнее. Пару лет назад мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на окраинах и на селе производительность труда в несколько раз ниже, чем в крупных городах, и призвал жителей окраин переезжать в агломерации. В том же направлении федеральные чиновники рассуждают о нехватке в экономике рабочих рук и специалистов. Стимулировать их переезд с Севера в агломерации можно по-разному — «пряником» более высоких доходов и «кнутом» проблем, которые решаются медленно или не решаются вовсе. Традиционные охота и рыболовство, жизнь на природе — альтернатива переезду в города, необходимости влиться как пролетариям в «реальную экономику». Не потому ли не решаются проблемы традиционного ведения хозяйства?