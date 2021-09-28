Токио, 28 сентября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Фармацевтическая компания Shionogi начала в Японии вторую фазу клинического тестирования лекарства от коронавируса, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что речь идет о препарате, предназначенном для приёма внутрь.

Первый этап завершился в июле 2021 года, препарат был признан безопасным. Теперь планируется проверка его эффективности.

В случае успеха испытаний компания Shionogi намерена изготовить лекарства не менее чем для 1 000 000 человек.