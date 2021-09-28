Саранск, 28 сентября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг Мордовии до уровня ВВ (ru) со стабильным прогнозом. По оценкам аналитиков, повышение кредитного рейтинга республики обусловлено рефинансированием большей части коммерческого долга бюджетными кредитами.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

Эта мера привела к значительному снижению рисков рефинансирования долговых обязательств, а в краткосрочной перспективе снизит расходы республики на обслуживание долговых обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Мордовии. В частности, в перечень вошло снижение объема госдолга республики до уровня не выше 100% всех налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета.