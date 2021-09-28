Вологда, 28 сентября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки выявлено 250 новых случаев коронавирусной инфекции. 234 человека выздоровели, двенадцать скончались, сообщает оперштаб.

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Всего с начала пандемии диагноз «COVID-19» в регионе поставили 68 224 пациентам. Большая часть из них — 61 576 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество летальных исходов от коронавируса достигло 1 854.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области дополнительно развернут 400 ковидных коек.