Тбилиси, , 19:47 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 сентября в интервью, показанном грузинским телеканалом «Палитра ньюс», жёстко высмеял бывшего президента Михаила Саакашвили.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что сказал Михо? Что он приезжает? Этот человек уже восемь лет угрожает, что приедет, и всё никак не может приехать. Потому, что он — трусливый человек! Знает, что попадёт в тюрьму!», — заявил Гарибашвили.

Гарибашвили также считает, что целью Саакашвили является создание в Грузии обстановки «смятения, дестабилизации и хаоса».

Напомним, что 27 сентября бывший президент Михаил Саакашвили заявил о своём намерении вернуться в Грузию, где он был приговорён к трёхлетнему тюремному сроку.