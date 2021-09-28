Тбилиси, 28 сентября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 сентября в интервью, показанном грузинским телеканалом «Палитра ньюс», жёстко высмеял бывшего президента Михаила Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Что сказал Михо? Что он приезжает? Этот человек уже восемь лет угрожает, что приедет, и всё никак не может приехать. Потому, что он — трусливый человек! Знает, что попадёт в тюрьму!», — заявил Гарибашвили.

Гарибашвили также считает, что целью Саакашвили является создание в Грузии обстановки «смятения, дестабилизации и хаоса».

Напомним, что 27 сентября бывший президент Михаил Саакашвили заявил о своём намерении вернуться в Грузию, где он был приговорён к трёхлетнему тюремному сроку.