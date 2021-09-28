Нижний Новгород, 28 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков и министр — представитель правительства в законодательном собрании региона Денис Бакиев подали заявления об уходе в отставку. Об этом сообщили в нижегородском правительстве сегодня, 28 сентября.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Нижний Новгород

Поводом для этого послужило их избрание в законодательное собрание Нижегородской области.

Информацию о том, кто займет посты замгубернатора и министров вместо них, в нижегородском правительстве пока не озвучивают.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Краснов был избран депутатом регионального парламента по одномандатному округу, а Игорь Норенков и Денис Бакиев — по партийному списку «Единой России».