В Мурманской области от гриппа вакцинировали 13 тысяч детей
Мурманск, 28 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Мурманской области вакцинацию против гриппа прошли 13 тысяч детей, сообщает ГТРК Мурман.
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Прививки от гриппа
Родителям напоминают, нельзя вакцинироваться при аллергии на куриный белок, в стадии острых болезней или обострения хронических. В остальных случаях шанс получить побочные реакции невелик. В этом году для вакцинации самых маленьких — шестимесячных закуплена четырехкомпонентная российская вакцина «Ультрикс Квадри».
Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку от гриппа теперь можно в торговых центрах Мурманска.