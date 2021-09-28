Мурманск, 28 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Мурманской области вакцинацию против гриппа прошли 13 тысяч детей, сообщает ГТРК Мурман.

Wallspaper.ru Прививки от гриппа

Родителям напоминают, нельзя вакцинироваться при аллергии на куриный белок, в стадии острых болезней или обострения хронических. В остальных случаях шанс получить побочные реакции невелик. В этом году для вакцинации самых маленьких — шестимесячных закуплена четырехкомпонентная российская вакцина «Ультрикс Квадри».

Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку от гриппа теперь можно в торговых центрах Мурманска.