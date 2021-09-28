Минск, 28 сентября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Вдобавок к ранее созданным группам по разработкам конституционных нововведений и разработке нового проекта белорусской конституции будет создана ещё одна группа, которая займётся тем же самым параллельно с действующими структурами с теми же целями и задачами. Об этом 28 сентября заявил Александр Лукашенко, выступая на расширенном заседании назначенной им полгода назад «конституционной комиссии».

Autogrodno.by Лукашенко

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«Администрация президента подготовит распоряжение президента, которым будет создана группа, которая доработает проект Конституции и выйдет на более совершенный проект. Я буду с ними часто встречаться, чтобы ответить на какие-то вопросы. А потом, перед внесением на всенародное обсуждение того проекта, мы с вами в таком же составе соберемся. Комиссия не распускается, не исчезает. Она продолжает работать. Группу вы будете знать. Вносите вы тоже туда свои предложения, — сообщил Лукашенко. — Группа юристов после всенародного обсуждения каждую строчку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет документ, который будет выноситься на референдум. Вот где юристы будут. А эта группа должна быть не только юристов. Эта должна быть группа специалистов, где должны быть и экономисты, и управленцы».

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Задачей новой группы будет юридическое оформление видений, желаний и прочего чиновников без юридического образования по выносимому на референдум проекту Основного закона. Однако в состав и этой группы войдут не только профессиональные юристы, заявил Лукашенко, отметив: «Поэтому разные должны быть люди. Высокого уровня. Управленцы должны быть крепкие. А потом окончательный вариант, Ольга Ивановна (замглавы президентской администрации Ольга Чуприс. — Прим. президентской пресс-службы), пожалуйста, соберите юристов и посмотрите с юридической точки зрения. Потому что Конституция — это прежде всего юридический документ».

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В официальном сообщении пресс-службы президента по итогам совещания сказано: «Таким образом, после доработки нынешнего проекта и его всенародного обсуждения юристы окончательно доработают документ и представят президенту для последующего вынесения на референдум».

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