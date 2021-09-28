Анкара, , 19:30 — REGNUM Процесс ратификации Парижского климатического соглашения будет завершен Турцией перед саммитом по изменению климата в Глазго, назначенным на 22−23 ноября 2021 года, заявил 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства страны.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Hurriyet Daily.

По словам Эрдогана, Анкара с 2015 года не ратифицировала соглашение по климату «из-за возражений страны против несправедливости в разделе об обязательствах», зато теперь, когда Турции даны обещания об обязательствах и замечен национальный вклад Анкары в борьбу с изменениями климата, то правительство «решило ратифицировать это соглашение».

«Мы подготовим и осуществим все наши среднесрочные и долгосрочные программы развития под руководством структурных преобразований, необходимых для революции зеленого развития», — заявил Эрдоган.

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