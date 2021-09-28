Анкара, 28 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Процесс ратификации Парижского климатического соглашения будет завершен Турцией перед саммитом по изменению климата в Глазго, назначенным на 22−23 ноября 2021 года, заявил 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Hurriyet Daily.

По словам Эрдогана, Анкара с 2015 года не ратифицировала соглашение по климату «из-за возражений страны против несправедливости в разделе об обязательствах», зато теперь, когда Турции даны обещания об обязательствах и замечен национальный вклад Анкары в борьбу с изменениями климата, то правительство «решило ратифицировать это соглашение».

«Мы подготовим и осуществим все наши среднесрочные и долгосрочные программы развития под руководством структурных преобразований, необходимых для революции зеленого развития», — заявил Эрдоган.