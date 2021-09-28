Иерусалим, 28 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. На спортивную стипендию невозможно жить, заявила израильская спортсменка Александра Локшин в интервью Ynet 28 сентября. Спортсменка является чемпионкой Израиля в беге с препятствиями на 100 метров.

Иван Шилов ИА REGNUM Легкая атлетика

«Я не могу так продолжать дальше, — говорит спортсменка. — Если бы мое финансовое положение было стабильным, я могла бы тренироваться два раза в день. Но как можно жить на спортивную стипендию в 1250 шекелей? Когда я летаю на соревнования за границу, то не могу работать и не получаю зарплату. Иногда я снимаюсь для рекламы, чтобы компенсировать расходы. Возможно, когда у меня появятся деньги, я смогу оставить работу и сосредоточиться на легкой атлетике, которую по-настоящему люблю», — говорит Александра.

По ее словам, денег, на которые она вынуждена жить — 1250 шекелей (около 28 тыс. руб.) — ей едва хватает на бензин, она дополнительно работает, и в такой ситуации находятся многие спортсмены. Она выразила мнение, что легкая атлетика в Израиле «почти никого не интересует» и через 10 лет вовсе перестанет существовать. По словам Локшин, при более достойном финансировании она смогла бы принять участие в Олимпиаде-2024, но сочетать работу с 8 утра до 5 вечера и серьезные тренировки невозможно.