Минск, , 19:29 — REGNUM Верховный суд Белоруссии 28 сентября принял решение о ликвидации зарегистрированного в постсоветской республике международного общественного объединения «Гендерные перспективы». Об этом представители объединения проинформировали посредством своего аккаунта в социальных сетях.

Белоруссия

В НГО решение Верховного суда назвали несправедливым. Госорган воздерживается от комментариев. Инициатором ликвидации «Гендерных перспектив» выступило министерство юстиции.

Накануне в новостях: В Белоруссии закрыли организацию националистов, которую поддерживали власти

Объединившиеся в «Гендерные перспективы» граждане декламировали целью своей деятельности реализацию ряда «социальных программ по предупреждению домашнего насилия, ликвидации дискриминации на рабочем месте и достижению гендерного равноправия в обществе». Те же цели ставят перед собой и госорганы Белоруссии в рамках взятых на себя международных обязательств, в частности — по «устойчивому развитию» соответствующей программы ООН.

Общественное объединение попало в поле зрения спецслужб накануне заявленной КГБ «зачистки». Наряду с праворадикальными оппозиционными организациями оно подверглось обыску 14 июля, после чего было оформлено решение Верховного суда о ликвидации НГО.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии