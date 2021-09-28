Екатеринбург, 28 сентября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждён бывший замначальника исправительной колонии №52. Его обвиняли в превышении полномочий и получении взятки, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

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Приговор огласили в Железнодорожном райсуде 28 сентября. По данным следствия, гражданин получил от одного из заключённых 60 тыс. рублей. Эти деньги предназначались за пронос в колонию 12 сотовых телефонов.

Суд назначил экс-сотруднику три с половиной года в колонии общего режима. Также он заплатит 2,4 млн рублей штрафа. В зале суда его взяли под стражу.

По данным областного управления СКР, телефоны он получал в Железнодорожном районе Екатеринбурга и затем увозил их в колонию на территории Камышловского района. Преступление выявили сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности областного управления ФСИН.