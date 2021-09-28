Ижевск, 28 сентября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. С 28 сентября органы власти Удмуртии будут работать в максимально удаленном режиме, с жестким соблюдением масочного режима. Об этом заявил премьер-министр Ярослав Семенов. Эта мера принята на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом и заболеваемости ОРВИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

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"Напомню, как мы действовали в первые волны ковида. Мы весьма оперативно приняли ряд ограничительных мер… Результаты этой работы мы увидели довольно быстро… Мы видим рост заболеваемости и смертности. На этом фоне видим падение вакцинации. Поэтому, безусловно, ограничительные меры нужны», — заключил председатель правительства республики.

Он добавил, что министерству образования и науки Удмуртии в течение суток поручено подготовить рекомендации по организации образовательного процесса на всех уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в республике выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 20 жителей региона, что также стало рекордом. При этом в Удмуртии свободны лишь 44 койки инфекционного профиля, число вызовов терапевтов на дом выросло почти в 10 раз. Доля вакцинированного от коронавируса населения составляет только 42% при необходимом для достижения коллективного иммунитета показателе в 80%.