Амстердам, 28 сентября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. 28 сентября в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Кройф Арена» «Аякс» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 встретится с «Бешикташем» (Турция). Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

За час до стартового свистка команды назвали составы:

«Аякс»: Ремко Пасвеер, Юриен Тимбер, Нуссаир Мазрауи, Дэйли Блинд, Лисандро Мартинес, Эдсон Альварес, Райан Гравенберх, Стивен Бергейс, Душан Тадич, Антони, Себастьян Аллер.

Запасные: Перр Шуурс, Дэви Классен, Давид Нереш, Данило, Девайн Ренч, Джей Гортер, Закария Лабьяд, Мохаммед Кудус, Кеннет Тейлор, Мохаммед Дарами, Николас Тальяфико, Чарли Сетфорд.

«Бешикташ»: Эрсин Дестаноглу, Валентен Розье, Фабрис Н’Сакала, Сердар Сатши, Мераш Дженгиз Умут, Рыдван Йылмаз, Жозеф Соуза, Салих Учан, Кен Боздоган, Кенан Караман, Миши Батшуайи.

Запасные: Огузхан Озякуп, Гекхан Тере, Мерт Гюнок, Беркай Вардар, Демир Тикназ, Эмирхан Делибас.

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Орельен Бертомье.