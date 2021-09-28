Афины , 28 сентября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу 27 сентября открыла новую выставку в Музее Кикладского искусства «Каллос: Высшая красота», сообщает AMNA. Президент полагает, что экспозиция пробуждает в посетителе осознание омолаживающей силы красоты, которая связана не только с физической внешностью, но и с духовными добродетелями.

Греция

Ссылаясь на более чем триста символических древностей из Греции и из-за рубежа, представленных на выставке, она подчеркнула, что они являются примерами этой многогранной и многомерной концепции красоты, которая запечатлела повседневную жизнь наших предков, вдохновила эпических и лирических поэтов и была воплощена в текстах философов пятого и четвертого веков до н.э., которые связывали красоту не только с внешним внешним видом, но и с внутренними качествами.

В то же время она отметила, что выставка, представляющая проявления красоты в древнем искусстве, архаичную и классическую красоту, божественную, человеческую, спортивную, героическую, даже демоническую, отсылает нас к образцу добра, сочетанию физической силы и красоты с целостностью. «Это знакомит нас с тем, как понималась красота в разные эпохи — как подчеркивались ее символы (в архаике), дух, который она излучает (в классическую эпоху), или страсть (в эллинизме). И это открывает нам панорамный вид на идеал, который нашел свое совершенное воплощение в искусстве и к которому древние относились с благоговением и уважением в своей повседневной жизни. Может быть, потому, что они верили, что любое оскорбление красоты, внутренней или внешней, приводит к ее утрате», — сказала президент.