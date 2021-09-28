Ижевск, 28 сентября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Удмуртии доля вакцинированного от коронавируса населения составляет только 42%. Об этом заявила зампред правительства региона Эльвира Пинчук в ходе заседания оперативного штаба.

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По ее словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 80% или 924 245 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 сентября прививку от коронавируса сделали 392 060 человек. Второй компонент препарата получили 323 877 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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Таким образом, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить почти 600 тыс. человек. Первые сообщения о вакцинации граждан региональный оперативный штаб стал публиковать с 11 января 2021 года. На указанную дату вакцинировались 722 человека, из которых 76 граждан получили оба компонента вакцины.

При продолжении прививочной кампании от COVID-19 в нынешнем темпе республика достигнет нужного показателя коллективного иммунитета примерно через 1,5 года.