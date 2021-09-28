Киев, 28 сентября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. 28 сентября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» донецкий «Шахтер» в матче второго тура группы D Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Шахтер»: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Педро Виктор, Манор Соломон, Лассина Траоре.

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Матиас Весино, Николо Барелла, Федерико Димарко, Марцело Брозович, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

На матч назначена румынская бригада арбитров во глав с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Михай Артен. Резервный судья — Овидиу Хацеган.

На данный момент «Шахтер» без очков идет на последней позиции в турнирной таблице группы D. «Интер» расположился одной строчкой выше.