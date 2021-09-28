София, 28 сентября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. В ближайшие время цена на хлеб и хлебопродукты в Болгарии вырастет в несколько раз. Об этом в эфире болгарского телевидения заявила председатель Национального отраслевого профсоюза пекарей и кондитеров республики Мариана Кукушева.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Хлеб

Кукушева «Внутренняя инфляция в нашей стране сегодня составляет 20%, а не три-четыре процента, как это провозглашает официальная София».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Болгарии с 1 октября цена на природный газ для потребителей увеличится на 16%.