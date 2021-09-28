Салехард, 28 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. На Ямале появится крупный орнитологический центр. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Tuku.cn Птицы

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и советник президента России Антон Кобяков обсудили проект по созданию в регионе Центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород. На Ямале планируется создать базу для сохранения и восстановления птиц семейства соколиных, которая объединит питомник, вольеры для молодых птиц и орнитологический центр.

«При реализации проектов по развитию Ямала приоритетом для нас всегда является сохранение уникальной природы Арктики во всем ее многообразии. Уверен, создание международного соколиного центра позволит объединить усилия наших специалистов и лучших ученых со всей страны для восстановления популяции птиц», — прокомментировал создание центра Дмитрий Артюхов.