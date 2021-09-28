Афины , 28 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Дорогостоящие программы вооружения служат не обороне страны, а другим целям, опасным для греческого общества. Об этом говорится в заявлении Коммунистической партии Греции (КПГ) от 28 сентября. КПГ комментирует достигнутое Грецией и Францией соглашение о стратегическом партнерстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Серп и молот

По мнению греческих коммунистов, глядя на правительственные успехи, люди должны смотреть в корень и видеть то, что на самом деле скрывается за этими достижениями. Суть же — в сильном геополитическом соперничестве и переговорах, в которые Греция опасно вовлечена. Неотъемлемой частью этого являются дорогостоящие и бесконечные программы вооружения, которые в основном служат другим целям, а не обороне страны, за которые греческий народ будет призван заплатить большими жертвами, говорится в заявлении КПГ.

«Стратегическое партнерство между Францией и Грецией, а также соглашение с США, которое будет продлено еще на пять лет, служат цели геостратегической модернизации греческого правящего класса, который берет на себя роль «приспешника» и вовлекает людей в опасные соревнования, которые усиливаются в регионе и во всём мире, а народы являются их жертвами», — считают греческие коммунисты.

Франция обязалась оказать немедленную военную помощь Греции (и наоборот) в случае нападения третьей страны, даже если эта страна входит в один из их союзов (например, Турция, которая является членом НАТО). Решение принято в соответствии с соглашением, подписанным премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 28 сентября, сообщает AMNA со ссылкой на свои источники в правительстве.

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