Вологда, 28 сентября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Житель Вологды Александр Петряшов, остановивший пьяного водителя фуры, получил из рук начальника ГИБДД благодарственное письмо и ценный подарок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

ЧП произошло 24 сентября на перекрестке Гагарина — Окружное шоссе. Грузовик с полуприцепом, двигаясь по улице Гагарина, въехал в опору линии передач, а затем продолжила движение и врезалась в «Ладу», за рулем которой был Петряшов.

Позже он рассказал, что его первой мыслью было то, что водителю грузовика стало плохо. Поэтому он и перегородил ему дорогу. Подбежав к остановившемуся грузовому автомобилю и открыв водительскую дверь, он увидел мужчину, который находился за рулем с признаками опьянения. Водитель легковушки вернулся к своему автомобилю, чтобы взять мобильный телефон и позвонить в ГИБДД. Но в этот момент, грузовик продолжил дальнейшее движение, совершив столкновение с «Ладой». Вологжанин успел отбежать от своей машины, залезть в кабину грузовика и вытащить ключи из замка зажигания.

Прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водителю грузовика придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. кроме того, ему грозит лишение права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет.

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