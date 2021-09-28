Нью-Йорк, США, 28 сентября 2021, 19:08 — REGNUM Ближайшие переговоры по Сирии в Женеве (Швейцария) состоятся 18 октября, заявил 28 сентября спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен на заседании СБ ООН.
По словам Педерсена, это будет встреча малой группы Конституционного комитета Сирии. На этой сессии впервые за восемь месяцев соберутся представители Сирии и другие участники переговоров.
Он отметил, что на этих переговорах Конституционный комитет намерен начать разработку конституционной реформы в Сирии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий, пятый раунд межсирийских переговоров в Женеве состоялся в конце января 2021 г..
Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры по Сирии в Женеве должны идти без давления извне – Небензя