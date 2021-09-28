Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Ближайшие переговоры по Сирии в Женеве (Швейцария) состоятся 18 октября, заявил 28 сентября спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен на заседании СБ ООН.

International Peace Institute Гейр Педерсен

По словам Педерсена, это будет встреча малой группы Конституционного комитета Сирии. На этой сессии впервые за восемь месяцев соберутся представители Сирии и другие участники переговоров.

Он отметил, что на этих переговорах Конституционный комитет намерен начать разработку конституционной реформы в Сирии.

Владимира] Путина и президента Сирии [Башара] Асада». Педерсен «Нам необходимо достичь подлинного межсирийского политического диалога, что в определённой степени недавно обсуждалось на встрече президента России [и президента Сирии [».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий, пятый раунд межсирийских переговоров в Женеве состоялся в конце января 2021 г..