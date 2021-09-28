В ООН определились с датой встречи по Сирии в Женеве
Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Ближайшие переговоры по Сирии в Женеве (Швейцария) состоятся 18 октября, заявил 28 сентября спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен на заседании СБ ООН.
International Peace Institute
Гейр Педерсен
По словам Педерсена, это будет встреча малой группы Конституционного комитета Сирии. На этой сессии впервые за восемь месяцев соберутся представители Сирии и другие участники переговоров.
Он отметил, что на этих переговорах Конституционный комитет намерен начать разработку конституционной реформы в Сирии.
«Нам необходимо достичь подлинного межсирийского политического диалога, что в определённой степени недавно обсуждалось на встрече президента России [Владимира] Путина и президента Сирии [Башара] Асада».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий, пятый раунд межсирийских переговоров в Женеве состоялся в конце января 2021 г..