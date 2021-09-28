Воронеж, 28 сентября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Воронеже пока не требуется перевод на дистанционный режим обучения всех школ, об этом заявил мэр Вадим Кстенин 28 сентября.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

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«По решению губернатора Александра Гусева оперштаб наделил глав муниципалитетов полномочиями переводить учреждения системы общего образования городов на дистанционный режим работы. Это сделано в связи с резким ростом заболеваемости не только по коронавирусной инфекции, но и по ОРВИ. Я это поддерживаю: ситуация во всех городах нашей области разная и разумно принимать решения индивидуально», — цитирует Кстенина пресс-служба мэрии.

Глава города дал поручение отработать алгоритмы таких решений, однако отметил, что на данный момент перевода всех школ на дистант не требуется.

«Завтра, как и сегодня, в школах Воронежа на дистанционном обучении будет находиться 55 классов из 25 учреждений, с учетом общего их количества на такой форме обучения примерно полтора процента всех учеников. Ситуация по Воронежу пока не требует перевода целых параллелей или всех учреждений на «дистанционку», однако тенденция крайне угрожающая и это может потребоваться», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 сентября, губернатор Воронежской области Александр Гусев наделил глав муниципалитетов правом принимать решения о переводе школа на дистанционный формат работы в случае осложнения эпидемиологической ситуации.