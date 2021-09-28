Крит, Греция, , 20:12 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис посетил критский муниципалитет Арханес Астерусия — район, наиболее пострадавший от землетрясения. Об этом сообщает AMNA 28 сентября.

Землетрясение Yaelo

Землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера произошло 27 сентября.

Мицотакис только что вернулся в Грецию из Франции, где он находился с официальным визитом, его самолет приземлился сразу на Крите. Премьер-министр направился в пострадавший от землетрясения муниципалитет, который получил серьезные повреждения зданий и дорожной сети из-за подземных толчков. Известно об одном погибшем.

Мицотакис также посетил старую часть города Аркалохори, где видны значительные повреждения зданий. Находясь там, он поговорил с местными жителями, которые выразили озабоченность своим положением и попросили поддержки у государства.