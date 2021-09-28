28 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

В США спорят о том, можно ли людям использовать ивермектин, применяемым в животноводстве, для борьбы с COVID-19.

Алексей Соколов, , 21:01 — REGNUM В некоторых больницах и ветеринарных центрах США истощились запасы ивермектина, используемого в животноводстве, на фоне того как люди начали скупать препарат для борьбы с COVID-19.

Пункт вакцинации Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Я действительно думаю, что именно поэтому у нас дефицит, потому что так много людей используют его», — сказала доктор Карен Эмерсон, ветеринар, владеющая больницей в Вест-Пойнте, штат Миссисипи.

Издание The New York Times видит причину дефицита в пропаганде препарата в интернете. В сети уже год гуляет информация о том, что ивермектин эффективен для лечения или профилактики коронавируса. При этом Управление по контролю за продуктами и лекарствами США еще не одобрило препарат для лечения COVID-19 и предостерегло людей от его использования.

В США были зафиксированы случаи передозировки препаратом, а врачи и больницы оказались в затруднительном положении, потому они не могут найти дозу лекарства для животных, которые в этом нуждаются.

Отметим, что на официальном сайте ВОЗ сообщается, что «имеющиеся на сегодняшний день фактические данные о применении ивермектина для лечения пациентов с COVID‑19 не позволяют сделать однозначного вывода. До поступления дополнительных сведений ВОЗ рекомендует применение данного препарата исключительно в рамках клинических испытаний».

Данная рекомендация относится к пациентам с COVID-19 любой тяжести и включена в рекомендации ВОЗ по лечению COVID-19.

Свиноферма Наталия Николаева © ИА REGNUM

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Мы находимся в состоянии глобальной пандемии. Конечно, люди будут прислушиваться к дезинформации», — пишет @TomStrehan.

«Ивермектин уже давно используется людьми. Создатель получил Нобелевскую премию. Из личного опыта могу сказать, что он помогает бороться с COVID-19. Это The New York Times распространяет фальшивые новости», — уверен @asoconservative.

«Исследование показали, что ивермектин, удостоенный Нобелевской премии, эффективен против COVID-19. Он использовался для лечения некоторых из самых заразных заболеваний человека, включая паразитов — круглых червей. Не обманывайтесь статьей, которую продает вам The New York Times. Пропаганда», — советует @Grem_Worldwide.

«Глупые люди сделают что угодно, кроме того, чтобы вакцинироваться», — указывает @LexAnderson_WS.

«Исследования действительно показали, что ивермектин эффективен в борьбе с COVID-19. Тем не менее исследования также показали, что вакцины Pfizer/Moderna/J&J гораздо эффективнее, чем ивермектин», — отмечает @NHThinker1.

«Ивермектин очень эффективен. Большие медицинские корпорации хотят продвигать вакцины и другие дорогие препараты, чтобы заработать кучу денег. На дешевом ивермектине не заработаешь. Проснитесь, люди, вас обманывают. FDA одобрил этот препарат для людей», — подчеркивает @mxvet89.

«Люди глупы. Грустно, что они думают, что это и вправду работает», — считает @TerryParrish110.

Красная зона Дарья Драй © ИА REGNUM

«Разве Индия и Япония не используют его для лечения COVID-19?» — интересуется @Kevin75890219.

«Если люди хотят получать медицинские советы от незнакомцев в интернете, а не от своего собственного врача, то пожалуйста… вы получаете то, что заслуживаете», — комментирует @geeDub02.

«Если люди настолько глупы, что принимают ивермектин или гидроксихлорохин, то пусть принимают. Они отказываются слушать врачей. Они представляют опасность для себя и окружающих», — думает @daydream90.

«Это не дезинформация, потому что препарат работает. Я видел своими глазами. Так что да, люди будут избегать цензуры со стороны олигархии, чтобы спасти жизни. Вы и есть дезинформация», — осуждает @Thomas_hunter24.

«Как будто кто-то может надежно выделить «дезинформацию» из потока фактов, цифр, мнений, повествований, лжи, рекламных акций, изображений и видео, которые постоянно окружают нас и вылезают перед глазами. Так наивно, упрощенно и высокомерно», — указывает @TricycleT.

«Только The New York Times имеет право распространять дезинформацию, и никто другой. Знайте свое место, плебеи», — комментирует @MeyaCulpa.

«Проведите небольшое исследование, и вы обнаружите, что ивермектин является одним из вариантов лечения COVID», — советует@nate_deep.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ивермектин одобрен как для людей, так и для животных, но лекарства для животных имеют концентрацию, которая может быть очень токсичной для человека. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не располагает данными, подтверждающими использование ивермектина в качестве средства лечения COVID, и предупредило американцев, что они не домашний скот, после того как увеличилось число обращений в связи с появлением жалоб от людей, страдающих побочными эффектами от употребления этого препарата.