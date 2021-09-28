Ростов, Ярославская область, 28 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Ярославский губернатор Дмитрий Миронов рассказал о первых шагах по воплощению инвестпроекта «Ростов Великий — духовный центр России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Yarregion.ru Подписание трехстороннего соглашения

Как ранее сообщало ИА REGNUM соглашение о реализации инвестпроекта «Ростов Великий — духовный центр России» было подписано правительством Ярославской области на Санкт-Петербургском экономической форуме. Как отметили в правительстве Ярославской области, теперь сделан важный шаг по реализации проекта. 28 сентября при содействии областного правительства договоры о взаимодействии подписали директор музея-заповедника «Ростовский Кремль» Александр Филяев, митрополит Ярославский и Ростовский Вадим (Лазебный) и директор ООО «Вояж» Олег Жаров.

«Подписание соглашений — новый шаг в развитии инвестпроекта «Ростов Великий — духовный центр России», соглашение о реализации которого мы подписали с ООО «Вояж» в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Инициатива получила поддержку Министерства культуры России и патриарха Кирилла. Выполнение намеченных планов будет способствовать увеличению туристической привлекательности Ростова и региона в целом. Важно, что благодаря проекту город станет одним из крупнейших паломнических центров страны», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

Глава региона также подчеркнул, что сохранение историко-культурного наследия является важным на федеральном уровне, данная тема будет центральной на VIII Парламентском форуме, который 29 сентября откроется в Ярославской области.

В пресс-службе ярославского правительства при этом отметили, что трехсторонние соглашения должны способствовать включению «Ростовского Кремля» в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, большая совместная работа будет проделана по исследованию архитектурных памятников, их реставрации и сохранению. Глава Ярославской епархии выделил значимость реализации подписанного правительством области соглашения.

«Это отличный проект светской и православной власти. Возрождение и популяризация православных и культурных ценностей сегодня самая важная задача. Ростов — особое место, пропитанное историей, православной культурой и традициями, и Ростовский кремль может по праву стать одним из ключевых духовных центров страны. Заключенные нами сегодня соглашения дадут новые возможности для реализации проектов в православной и культурной сфере», — заявил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.

В правительстве Ярославской области особо отметили, что инвестпроект «Ростов Великий — духовный центр России» предусматривает комплексное развитие территории старейшего города региона. Предполагается реставрация объектов культурного наследия и создание современной туристической инфраструктуры. К примеру, в Гостином дворе откроют крупнейший в мире музей велосипедов и самый большой в России музей карет и саней. Планируется создание смотровой площадки на колокольне и восстановление башенных часов, а также ремесленные палаты возле Успенского собора.

«Одна из задач нашего сотрудничества — вернуть городу его историческое имя Ростов Великий. Ведь Ростов — это духовный центр России, ее душа, не зря его называли домом Богородицы, — Благодаря инвестиционному проекту будет отреставрировано более двух десятков памятников культуры, созданы музеи и туристическая инфраструктура. Первые результаты жители и гости Ростова Великого увидят уже в следующем году», — цитирует инвестора проекта Олега Жарова пресс-служба областного правительства.

Также в городе могут появиться музеи ретроавтомобилей, ювелирных часов, истории кирпичного производства, театра и кино, а также мультимедийный парк и многофункциональный культурно-развлекательный комплекс-трансформер.