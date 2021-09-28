Афины , , 18:59 — REGNUM Греция подтвердила 2978 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения 28 сентября. Днем ранее сообщалось про 2130 зараженных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 651 378 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 22 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 751.

В общей сложности 322 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 82,3% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. Кроме того, 145 пациентов были госпитализированы за последние 24 часа (суточное изменение: — 13,69%).