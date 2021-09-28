Москва, 28 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Чёрном море подводные лодки Черноморского флота ВМФ России «Старый Оскол» и «Великий Новгород» отработали ракетный удар по надводным кораблям противника, сообщает 28 сентября пресс-служба Южного военного округа.

Admship.ru Подлодка проекта 636.3

При этом для наведения ракет на цели подводные лодки взаимодействовали с экипажами вертолёта Ка-27ПЛ и самолёта Бе-12, выполняющих задачу разведки в акватории в районе учений.

По переданным координатам подводные лодки произвели электронные пуски ракет по целям, которые имитировала группа российских малых противолодочных кораблей и вспомогательных судов.

Напомним, 28 сентября пять кораблей Североатлантического альянса вошли в территориальные воды Грузии. Два из них — корабли ВМС Италии и Испании. Ещё три корабля входят в состав флотов Болгарии, Румынии и Турции.