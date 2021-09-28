Ижевск, 28 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В настоящее время в Удмуртии свободный коечный фонд для лечения пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом и подозрением на инфекцию составляет только 44 койки. Об этом заявила на заседании оперативного штаба республики зампред правительства Эльвира Пинчук.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

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"С 1 октября планируется дополнительно развернуть 90 коек в Республиканском госпитале ветеранов войн и 150 коек в ГКБ № 1», — добавила она.

На сегодняшний день госпитализированы 3145 пациентов, с открытием дополнительных мест коечный фонд увеличится до 3429 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 сентября в республике начнут действовать дополнительные ограничительные меры для снижения уровня заболеваемости коронавирусом. В основном они будут касаться деятельности предприятий общественного питания. Запрещается работа фудкортов, исключая общепит на территории вокзалов, аэропорта, АЗС и служб доставки.

Наполняемость организаций общепита не должна превышать 50%, в случае 100%-ной заполняемости посетители должны предъявлять сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус сроком действия не более 72 часов.

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