Воронеж, 28 сентября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Главы муниципалитетов Воронежской области смогут самостоятельно принимать решения о переводе школ на дистанционное обучение. Решение принял губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперштаба 28 сентября.

Денисов mos.ru Дистанционное образование

«Руководители муниципалитетов будут самостоятельно принимать решение о переводе школ на дистанционное обучение — исходя из той обстановки, которая складывается в конкретном населенном пункте. Так мы следуем нашему ключевому приоритету — заботе о здоровье воронежцев — и одновременно избегаем неприятной необходимости «блокировать» работу экономики. Ведь массовый перевод на дистант вынуждает принимать и другие непопулярные меры, например, закрытие торговых центров, где дети начинают проводить больше свободного времени», — заявил Гусев.

Отметим, что по данным на 28 сентября в Воронежской области из-за заболеваемости ОРВИ полностью закрыто 10 школ и 135 классов в 58 учебных заведениях. Также в регионе на 10% выросла заболеваемость ковидом среди подростков 15−17 лет.