Вашингтон, 28 сентября 2021, 18:55 — REGNUM Коррупция разъела структуру руководства Афганистана. США до конца не понимали, с чем имеют дело в этой республике, говорится в опубликованном 28 сентября тексте заявления американского министра обороны Ллойда Остина для Конгресса.
Комментируя последствия вывода американского контингента из Афганистана, глава Пентагона заявил, что Вашингтон помог Кабулу построить государство, но создание нации было не в его силах.
Он сказал, что американцы не понимали, какая в афганском руководстве коррупция и какое это бездарное руководство. Пентагон не понимал, чем грозит частая и непонятная смена тогдашним президентом республики Ашрафом Гани командиров афганских ВС.
Остин добавил, что в Вашингтоне не смогли в должной мере оценить «эффекта снежного кома от сделок, которые командиры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключали с местными лидерами после Дохийского соглашения, а также того, что само соглашение в Дохе оказало деморализующий эффект на афганских солдат».
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