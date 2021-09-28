Тбилиси, , 19:18 — REGNUM Мэр Тбилиси и бывший известный спортсмен Каха Каладзе признал факт участия грузинских регбистов в избирательной кампании и заявил, что руководство страны обратилось за поддержкой и к другим грузинским спортсменам, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».

Регбисты

«Регбисты участвуют не одни. Спортсмены — все абсолютно. И не только спортсмены, и представители искусства, и звёзды грузинской эстрады. Я не отрицаю, что они поддерживают меня», — сказал Каладзе.

Ранее же председатель правления грузинского Союза регби Давид Качарава утверждал, что Союз регби является самой аполитичной спортивной организацией в Грузии.

Намомним, что 2 октября 2021 года в Грузии пройдут выборы в местные органы власти.