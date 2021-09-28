Пермь, 28 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Движение по трассе Пермь — Екатеринбург на территории Пермского края восстановлено. Обрушившийся утром 28 сентября надземный пешеходный переход с проезжей части убран, сообщает министерство территориальной безопасности.

Http://mtb.permkrai.ru На месте ДТП

Для демонтажа упавшей конструкции перехода привлекали автокраны. Стоит отметить, что снесенный кузовом грузовика переход еще не успели ввести в эксплуатацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранним утром 28 сентября грузовой автомобиль MAN снес переход. Конструкция обрушилась на самосвал и еще один автомобиль, который оказался на месте ЧП. Оба водителя погибли.

По предварительным данным, водитель самосвала забыл опустить кузов. По факту ДТП с гибелью людей проводятся проверки.