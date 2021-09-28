Москва, , 18:46 — REGNUM На переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется подписание каких-либо документов. Об этом сообщил 28 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган

«Нет. Не ожидается», — приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют встретиться в Сочи в среду, 29 сентября.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на повестке переговоров будут различные аспекты сотрудничества России и Турции в политической и торгово-экономической областях, также лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.