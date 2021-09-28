Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 28 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Лава, выходящая из жерла вулкана на острове Пальма, подошла к океану на расстояние 800 метров, сообщает 28 сентября El Pais.

DasWortgewand Извержение вулкана

Издание напоминает, что при контакте лавы с водой может происходить выброс токсичного газа.

Уточняется, что если один из двух лавовых потоков замедлил движение, то второй набирает скорость, двигаясь к океанскому берегу, в сторону небольшого прибрежного города Тодоке.

Напомним, вулкан на острове Пальма извергается с 19 сентября, эвакуированы свыше 6,2 тыс. местных жителей. Власти заявляют, что в результате извержения уничтожено порядка 600 зданий.

Вулканологи Института Канарских островов считают, что извержение может продолжаться три месяца.