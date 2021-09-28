Хельсинки, 28 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Сети появилась запись геймплея из игры Alan Wake Remastered. Ролик был опубликован 28 сентября на официальном YouTube-канале издания IGN.

Геймер

На видео показано, как главный герой попадает в аварию на автомобиле и пытается добраться до ближайшего населенного пункта пешком. В процессе он сталкивается с таинственными теневыми созданиями, которые получают урон только он света фонарика.

Добавим, что Alan Wake Remastered — это улучшенная версия приключенческой игры Alan Wake. Её релиз запланирован на 5 октября 2021 года.