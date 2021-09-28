Мурманск, , 18:42 — REGNUM В Мурманске готовятся к досрочной смене градоначальника — о поддержке своего кандидата на этот пост уже заявил секретарь «Единой России» Андрей Турчак.

Ольга Дзюба Murmansk.ru

«Наше решение обосновано уверенной победой Ольги Дзюбы на выборах в Совет депутатов столицы Заполярья. Большинство избирателей проголосовали за Дзюбу и предвыборную программу «Единой России» — поддержали курс на обновление власти», —отметилТурчак.

Напомним, сейчас пост главы Мурманска занимает Михаил Белошеев. Он был назначен на эту должность в августе 2021 года после того, как прежний мэр Андрей Сысоев уволился по собственному желанию. Вопрос о новом руководителе муниципального образования будет рассмотрен на заседании Совета депутатов 30 сентября.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ольга Дзюба занимала пост министра образования и науки Мурманской области. Должность она покинула в связи со своей победой на выборах в горсовет.