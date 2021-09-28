Ханты-Мансийск, 28 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Югре ученики 420 классов в школах переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

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Это 7230 школьников, которым приходится учиться удалённо. Полностью на дистанционное обучение переведены семь школ.

Напомним, региональный оперативный штаб ХМАО сообщил 28 сентября, что за последнюю неделю в Югре на 28% выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией.