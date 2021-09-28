Бишкек, 28 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Парламент столицы Киргизии поддержали проект постановления о повышении с 1 ноября 2021 года тарифов на проезд в общественном транспорте. Такое решение депутаты приняли сегодня, 28 сентября на очередной сессии горсовета.

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Каждая поездка в маршрутках и автобусах с объемом двигателя меньше 3 тысяч кубических сантиметров теперь будет обходиться жителям и гостям города Бишкека в 15 сомов (12,9 рубля) вместо нынешних 10 сомов (8,6 рубля).

А проезд в троллейбусах и автобусах с объемом двигателя свыше 3 тысяч кубических сантиметров вне зависимости от формы собственности будет стоить 11 сомов (9,4 рубля) вместо действующего тарифа в 8 сомов (6,9 рубля).

Будут ли предоставляться льготы на проезд в общественном транспорте пенсионерам, неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что в середине января и в начале июня 2021 года водители маршруток в столице Киргизии устраивали забастовки и отказывались выходить на линию до тех пор, пока городские власти не поднимут тарифы на проезд в два раза — с 10 до 20 сомов (с 8,6 до 17,2 рубля). Из-за этого в городе возникал транспортный коллапс.

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