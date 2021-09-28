Нальчик, 28 сентября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. За убийство собаки стал фигурантом уголовного дела житель Кабардино-Балкарии. Мужчина расстрелял из ружья домашнего пса, который принадлежал туристам из Новосибирска, отдыхавшим в Приэльбрусье. По данному факту сотрудники полиции отдела МВД России по Эльбрусскому району возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщили 28 сентября ИА REGNUM в пресс-службе ругионального управления МВД.

Собака

Его фигурантом стал 44-летний житель поселка Терскол. За убийство собаки ему грозит до трех лет лишения свободы. Из подробностей происшествия известно, что произошло оно 20 сентября 2021 года.

Как рассказала 21-летняя хозяйка собаки породы «Сибирская хаска», она привезла ее с собой на время отдыха в горах Кабардино-Балкарии. Подозреваемый в свою очередь рассказал, что он увидел, как собака гоняет его баранов по склону горы. Он поймал хаску, привязал ее и выстрелил из ружья в область головы. Домашний питомец скончался на месте.

Потеря питомца причинила горе владелице собаки, и она обратилась с заявлением в полицию. Теперь застрелившему хаску грозит срок.