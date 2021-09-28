Оренбург, , 18:35 — REGNUM Глава Оренбурга Владимир Ильиных 28 сентября сложил должностные полномочия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отставка Andreas Kontokanis

Ильиных написал заявление об освобождении его от занимаемой должность главы города. В настоящее время обязанности мэра исполняет первый заместитель Сергей Салмин.

Стоит отметить, сам Владимир Ильиных не прокомментировал свой уход с поста главы Оренбурга. На публике теперь уже экс-чиновник в последние месяцы появлялся крайне редко. С весны Владимир Ильиных пребывал то на больничном, то в отпуске. Такое поведение вызвало у горожан отрицательные эмоции.

Напомним, в конце 2020 года Владимир Ильиных стал первым заместителем главы города, а после отставки Дмитрия Кулагина — и.о. главы Оренбурга. Впоследствии Ильиных возглавил муниципалитет.

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