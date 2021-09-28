Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Иностранного давления на сирийцев, участвующих в межсирийских переговорах, не должно быть. Процесс мирного урегулирования должен идти при нейтральном посредничестве ООН.

Russiaun.ru Василий Небензя

Об этом 28 сентября заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН. Он выразил надежду на то, что стороны конфликта в Сирии скоро возобновят прямой диалог в Женеве (Швейцария).